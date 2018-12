Wroclaw in Polonia è la migliore destinazione turistica d’Europa

La città polacca di Wroclaw ha vinto il titolo di miglior destinazione turistica in Europa nel 2018, dopo aver ricevuto la maggioranza dei voti degli intervistati, riporta European Best Destinations.

Per la "Venezia polacca" hanno votato oltre 41.000 utenti su 320.000 che hanno partecipato al voto.

Bilbao, situata nel nord della Spagna, ha occupato il secondo posto e la francese Colmar il terzo posto. La top five viene chiusa dalla città croata di Hvar, situata sull'isola omonima, e dalla capitale della Lettonia Riga.

In totale, 20 città europee hanno rivendicato il titolo di migliore città per il turismo, e tra di loro c'erano destinazioni turistiche molto popolari come Parigi, che si è classificata al tredicesimo posto, e Amsterdam, che si è rivelata solo 15.