Russia, conferenza stampa di fine anno di Putin si terrà il 20 dicembre

Alla conferenza prenderanno parte oltre 1700 giornalisti.

L'anno scorso alla conferenza stampa annuale di Putin sono stati accreditati 1640 giornalisti.

La conferenza stampa avrà luogo nel Centro del commercio internazionale a Mosca.

Vladimir Putin tiene grandi conferenze stampa a fine anno, a partire dal 2001, quando era al suo primo mandato presidenziale. Il record di durata l'ha registrato la conferenza del 2008, quando in 4 ore e 40 minuti, il presidente ha risposto a 106 domande. Solo sette minuti in meno è durata la conferenza stampa del 2012, che però ha riservato domande su questioni insolite come la fine del mondo.