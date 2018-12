Indicatori di affidabilità Su-35 in Siria superano 3 volte il normale

Inoltre, i caccia hanno dimostrato un alto potenziale di multi-funzionalità durante le operazioni di attacco contro le posizioni dei terroristi, ha sottolineato il politico.

Il conflitto armato in Siria è in corso dal 2011. Alla fine del 2017, è stata dichiarata la vittoria sul gruppo terroristico dello Stato Islamico, ma in alcune aree continua la cacciata dai militanti. Ora in primo piano ci sono la risoluzione politica, la ricostruzione della Siria e il ritorno dei rifugiati.

Il Su-35 è un caccia super-manovrabile multiruolo monoposto, simile nelle caratteristiche ai veicoli di quinta generazione, progettato per ottenere la superiorità aerea.

Il Su-30 è un caccia biposto multiruolo progettato per distruggere bersagli in aria e a terra in condizioni difficili. Il Su-30SM è una versione aggiornata dello stesso aereo.