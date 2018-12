L'isola di Corfù riconosciuta come miglior set cinematografico europeo 2018

Corfù era nella lista grazie alla popolare serie televisiva britannica Darrell, basata su tre libri autobiografici di Gerald Durrell sulla vita della sua famiglia a Corfù nel 1930. Uno dei luoghi principali dell'azione è stata la città di Corfù.

Inoltre, la serie mostra le spiagge dell'isola e gli angoli naturali incontaminati. "Ricevere questo premio riferisce al mondo quanto sia unica la Grecia, che ha ispirato scrittori, registi e produttori nel corso degli anni" ha detto il direttore della commissione Venia Verg.

Dopo l'isola di Corfù il titolo di miglior luogo per le riprese dei film è arrivato per l'isola croata di Vis, dove hanno girato il sequel del musical "Mamma Mia!" e anche per il museo militare nazionale a Forte San Elmo nella capitale maltese, la Valletta, dove è stato girato il nuovo adattamento cinematografico del romanzo di Agatha Christie "Assassinio sull'Orient Express".