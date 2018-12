Trump difende la politica per la separazione delle famiglie dei migranti

"La politica dei democratici del Dipartimento dei bambini al confine, durante l'amministrazione Obama, ha avuto un approccio peggiore del nostro attuale. Ricordate l'immagine del 2014? I bambini in cella, sono gli anni di Obama. Tuttavia, se non dividiamo, arriveranno molte più persone", ha scritto Trump su Twitter. Secondo lui, le persone che forniscono soldi per il passaggio dei migranti attraverso il confine, usano i bambini per i loro scopi.

In precedenza, Trump è stato costretto per il malcontento pubblico, a fermare la pratica di separazione delle famiglie migranti con figli minorenni, ora con i genitori.

Nei giorni scorsi l'amministrazione Trump è stata accusata di crudeltà verso i migranti per la morte della ragazza dal Guatemala.L'incidente, che ha causato risonanza a livello nazionale, è avvenuto il 6 dicembre vicino alla città di Lordsburg (Nuovo Messico). Una bambina di sette anni con il padre era in un gruppo di 163 migranti, per attraversare illegalmente la frontiera americana, ma 8 ore dopo la detenzione, la bambina ha iniziato ad avere convulsioni e febbre alta. Come hanno riferito le autorità, la ragazza non mangiava e non beveva da giorni. L'American Civil Liberties Union afferma che la ragazza è morta per shock settico, alta temperatura e disidratazione.