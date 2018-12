Corea del Nord: possibile fine della denuclearizzazione per le azioni degli Stati Uniti

Il commento lo ha pubblicato l'agenzia nordcoreana KCNA. A Pyongyang hanno sottolineato che i rappresentanti delle amministrazioni USA credono erroneamente che saranno in grado di convincere la Corea del Nord a rinunciare alle armi nucleari "aumentando l'intensità delle sanzioni, e della pressione per i diritti umani".

"Al contrario, si attiverà l'effetto desiderato: la chiusura definitiva del cammino verso la denuclearizzazione della penisola coreana" è stato riferito.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che i negoziati di Pyongyang e Washington vanno bene. Il capo del Centro per la ricerca per la politica estera degli Stati Uniti Sergei Samuylov in un'intervista con NSN ha valutato la situazione nella penisola coreana sullo sfondo dell'intensificazione degli sforzi diplomatici della Corea del Nord.