Canada: una casalinga invia un gatto via posta per errore

La donna stava organizzando dei pacchi e non ha notato come il suo gatto, di nome Baloo è entrato in una delle scatole e si è addormentato. Solo quando li aveva già spediti la padrona di casa ha notato che l'animale era scomparso.Tutti i tentativi di trovare l'animale non hanno avuto successo, ma dopo un giorno la padrona di casa ha chiamato i dipendenti della società dei corrieri di Montreal.

"Mi hanno chiesto: non è lei che ha inviato il pacco con il gatto?" ha detto la donna.

Baloo è stato trovato dall'autista del camion che trasportava il pacco. Il gatto è riuscito a creare un buco in una scatola e ad uscire. L'animale domestico è stato accolto dal personale del servizio di protezione degli animali, che poi l'hanno mandato a casa.