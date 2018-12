Per l'attacco aereo della coalizione USA in un villaggio siriano uccise 17 persone

"Diciassette civili del villaggio Alba Hater sono morti in un raid della coalizione guidata dagli USA", hanno detto fonti locali. L'attacco aereo ha fatto molti feriti. Il quotidiano Al-Watan riferisce che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini.

La coalizione regolarmente compie attacchi aerei sulla città di Hadzin e nei villaggi vicini nella provincia di Deir ez-Zor, con il pretesto di aiutare le forze democratiche nella lotta al terrorismo del raggruppamento dello Stato Islamico.

I media siriani hanno riferito più volte di vittime tra i civili e dell'uso di fosforo bianco da parte della coalizione negli attacchi aerei. Le autorità siriane hanno esortato le Nazioni Unite ad agire contro i colpevoli e ad interrompere la permanenza illegale della coalizione all'interno della Siria. Il portavoce del Pentagono ha poi dichiarato che la coalizione degli Stati Uniti non ha rivelato quali munizioni usa in Siria, ma sono conformi alle norme internazionali. Gli Stati Uniti e i loro alleati dal 2014 compiono in Siria e in Iraq, l'operazione contro "Stato Islamico", e in Siria operano senza il consenso delle autorità ufficiali del paese.