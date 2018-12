Cavusoglu: audio dell'omicidio Khashoggi dimostrano che è stato pianificato in anticipo

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha detto che le registrazioni audio dell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi dimostrano che l'omicidio è stato pianificato in anticipo.

"Ho ascoltato gli audio insieme al presidente Erdogan, lì è udibile e comprensibile, che avevano pianificato di uccidere" ha detto Cavusoglu, parlando in una conferenza stampa al forum di Dohisky. Inoltre, secondo Cavusoglu, i servizi segreti dei "paesi interessati" hanno anche avuto la possibilità di ascoltare le registrazioni audio dell'omicidio del giornalista.

Cavusoglu ha aggiunto che il Presidente Recep Tayyip Erdogan fin dall'inizio è stato determinato ad indagare sul caso, ma secondo lui, le autorità dell'Arabia Saudita non dividono con la Turchia informazioni sul caso del giornalista che ha lavorato come editorialista del Washington Post e dal 2017 viveva negli Stati Uniti, e che poi è scomparso in Turchia il 2 ottobre, dopo essere entrato nell'edificio del Consolato Generale dell'Arabia Saudita a Istanbul.