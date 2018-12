Scienziati creano whisky analcolico

Non è difficile indovinare che lo hanno creato esclusivamente per coloro che amano bere, e poi mettersi al volante.

Gli scienziati francesi della startup Arkay hanno sviluppato e introdotto sul mercato un whisky analcolico, che, come indicato nella descrizione, si può bere anche alla guida. Una bottiglia avrà un costo di $40. Per coloro che amano bere lungo la strada ci sono bottiglie più piccole per soli $15.

Come nota l'edizione automobilistica Motor1, la bevanda è innocua e può essere consumata prima di mettersi al volante. Gli esperti americani notano che la bevanda può essere miscelata con soda nelle stesse proporzioni del whisky regolare e il gusto, dicono, non differisce in nessuna maniera.