USA stimano il costo di un caccia di 6° generazione

Il costo del nuovo caccia, che alla fine dovrebbe sostituire i caccia attualmente più avanzati della US Air Force, potrebbe raggiungere $300 milioni, riporta Defense News. Si noti che l'intera US Air Force avrà bisogno di almeno 414 aerei, dopo di che i combattenti F-15 e F-22 andranno in meritato riposo.

Le forze armate statunitensi notano che tale costo è dovuto alle tecnologie che verranno introdotte nel progetto: il caccia sarà caratterizzato da un basso profilo, motori schermati con tecnologie all'avanguardia, nuovi equipaggiamenti di bordo e armi. La creazione del nuovo caccia viene effettuata nell'ambito del piano di riorganizzazione dell'Air Superiority Air Force e la nuova arma dovrebbe essere operativa entro il 2030.

Il caccia avrà due o tre configurazioni contemporaneamente, come per l'F-35. Nell'anno fiscale 2022, si prevede di spendere più di $3 miliardi per progettare una nuova macchina in cui i progettisti intendono combinare capacità di attacco e ricognizione. Per l'acquisto di caccia di sesta generazione potrebbero essere spesi $26 miliardi.