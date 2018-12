Ministro esteri turco: Trump considera possibile ritiro truppe dalla Siria

"Penso che il presidente Trump stia considerando la possibilità di lasciare la Siria", ha detto Cavusoglu.

Venerdì, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che Ankara è pronta a lanciare un'operazione nella città siriana di Manbij contro le forze di autodifesa curde (YPG) se gli Stati Uniti non gli daranno l'ordine di ritirarsi. Erdogan ha discusso la situazione in Siria lo stesso giorno per telefono con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.