“Un bersaglio in movimento”: ridicolizzata la nuova auto della Guardia Nazionale ucraina

I video dei test del veicolo sono stati pubblicati sul canale ufficiale di YouTube. Nella descrizione è scritto che l'auto è stata creata da volontari e che dimostra "buoni risultati anche in confronto all'Humvee".

Gli utenti sono rimasti sorpresi da questo confronto e hanno notato che l'auto chiaramente non ha nulla a che fare con il SUV americano.

"Volevano creare un Humvee, ma hanno realizzato una bicicletta", ha osservato @Osur_Bof.

Alcuni inoltre non comprendono perché la progettazione di automobili per la Guardia Nazionale è stata affidata a dei volontari. Come notato dagli utenti, la qualità dei nuovi mezzi non raggiunge nemmeno quella amatoriale.

Tuttavia, la maggior parte dei commentatori è rimasta sconcertata dal fatto che l'auto è priva di qualsiasi armatura.

"Perché ha bisogno di una mitragliatrice se l'autista è stato colpito prima? Qual è il significato di questo?" scrive @ Vyacheslav083.

"Fanno da bersaglio in movimento?" ha chiesto @ 0tnctkR1vT8Z77h.