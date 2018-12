Condotto sondaggio in Giappone sulle isole contese con la Russia

Più del 53% dei giapponesi ritiene che il governo del primo ministro Shinzo Abe dovrebbe concentrarsi sui negoziati con la Russia per la restituzione di due delle quattro isole contese e per determinare lo status delle altre due, secondo uno studio condotto da Kyodo.

In particolare, il 53,2% degli intervistati ha concordato con la disposizione sulla "restituzione delle prime due isole e un'ulteriore discussione sul destino delle restanti due isole". Allo stesso tempo, il 28,6% degli intervistati ha insistito sulla "restituzione di tutte e quattro le isole". Inoltre, il 7,3% ha dichiarato che "solo due isole" possono essere restituite al Giappone.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi Giappone, Abe: è vicina una nuova era nelle relazioni con la Russia

Lo studio è stato condotto nel fine settimana, il numero di partecipanti non è specificato.

A Singapore, il 14 novembre, si è tenuto un incontro al vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro giapponese Shinzo Abe. A seguito dell'incontro, il primo ministro giapponese ha dichiarato che le parti hanno concordato di accelerare il processo negoziale sul trattato di pace sulla base della dichiarazione congiunta sovietico-giapponese del 1956.

La dichiarazione registrava la disponibilità delle parti a concludere un trattato di pace, dopo di che l'URSS accettò di trasferire Habomai e Shikotan in Giappone. Il documento è stato ratificato da entrambe le parti, ma poi il Giappone si è rifiutato di attuarlo, insistendo sul ritorno di quattro isole: Kunashir, Iturup, Shikotan e Habomai come condizione per la conclusione di un trattato di pace.