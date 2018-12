Svizzera: incidente con autobus, feriti 10 russi

Dieci russi sono stati coinvolti in un incidente con un autobus vicino a Zurigo, ha detto l'ambasciata russa a Berna.

Come riportato dal quotidiano svizzero Blick in riferimento alla polizia, l'autobus passeggeri, che stava viaggiando da Genova a Düsseldorf, è finito contro un muro alle 04:15 domenica. Una persona è morta, 44 sono rimaste ferite.

Tutte le vittime sono ricoverate in ospedale e ricevono cure mediche, chiariscono all'ambasciata.

Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 росграждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. @RusEmbSwiss находится в контакте с полицией кантона, а также лечебными учреждениями. pic.twitter.com/5mvMX7FZBm — Russian Embassy Bern (@RusEmbSwiss) 16 декабря 2018 г.

​Secondo Blick, le cause dell'incidente non sono ancora note. Si nota che al mattino presto la neve cadeva in diverse zone della Svizzera, i meteorologi avevano avvertito della presenza di ghiaccio.

"Una cittadina russa è in gravi condizioni, non può essere dimessa dalla struttura, il resto delle vittime potrà lasciare l'ospedale oggi: si tratta di ferite minori, ci sono fratture", ha detto a Sputnik Stanislav Smirnov, portavoce dell'ambasciata russa.