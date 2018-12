National Interest confronta aereo da trasporto ucraino An-140 con il russo Il-112V

L'Il-112V fa parte di un programma per la modernizzazione dell'aviazione dei trasporti leggeri in Russia, riporta il giornale.

Nell'Unione Sovietica i due principali progettisti e produttori di aerei da trasporto erano gli uffici di progettazione di Ilyushin e Antonov. L'Ilyushin Design Bureau, di regola, creava aerei da trasporto pesante, mentre l'Antonov Design Bureau era impegnato nello sviluppo di aerei da trasporto leggeri, ricorda The National Interest.

Nel tentativo di sostituire gli obsoleti aerei da trasporto An-24 e An-26, la Russia inizialmente aveva firmato un contratto per acquistare l'An-140 da Kiev come parte di una joint venture, ma l'accordo è svanito dopo la crisi politica in Ucraina iniziata nel 2014, scrive la rivista.

Il-112B e An-140, a quanto pare, sono quasi identici nel design, ma presentano ancora alcune piccole differenze nelle caratteristiche, ritiene l'autore del materiale. L'aereo russo ha un po' più grande in dimensioni, ma la sua velocità massima è di 500 chilometri all'ora contro i 575 chilometri all'ora per l'An-140, indica la pubblicazione.

Allo stesso tempo, Il-112V è equipaggiato con il motore TV7-117 sviluppato da Klimov, il cui rendimento è del 38 percento più alto di quello del TV3-117 installato sull'An-140, cosa che, secondo l'autore dell'articolo, garantirà un'autonomia di volo maggiore dell'aeromobile russo e ridurrà il costo della sua manutenzione.

Inoltre, Il-112V può vantare anche un nuovo sistema di difesa antimissile, il President-S, della Russian Concern Radio-Electronic Technologies JSC, una filiale della Rostec State Corporation, continua a essere pubblicato.

Allo stesso tempo, la Russia sta già promuovendo la novità in India in sostituzione del velivolo britannico a corto raggio Avro 748, che sono in servizio con l'Indian Air Force, conclude The National Interest.

© Sputnik . Sergey Mamontov Società aeronautica ucraina "Antonov" cerca sbocco per il mercato russo

L'aereo da trasporto militare leggero Il-112V è progettato per trasportare e paracadutare fino a cinque tonnellate di armi leggere, attrezzature militari, merci e personale. In futuro non solo sostituirà l'An-26, ma anche, secondo i piani, sarà in concorrenza con i migliori velivoli da trasporto mondiale di questa classe.

Alla fine di novembre, il primo modello di volo del Il-112B ha iniziato i test di volo.

L'An-140 è un velivolo da trasporto e passeggeri regionale turboelica ucraino sviluppato da Antonov ASTC (Ucraina). L'aereo è progettato per il trasporto di passeggeri e merci su una distanza massima di 3.700 km. Al momento, la produzione di macchine di questo tipo è cessata, il numero di aerei rilasciati a partire dal 15 febbraio 2017 è di 36 unità.