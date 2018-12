Siria, Russia-Iran a colloquio a Teheran

Russia, Iran e Turchia sono i garanti in Siria del cessate il fuoco e partecipano attivamente al processo di Astana sulla soluzione della crisi.

L'inviato presidenziale speciale russo per la Siria Alexander Lavrentyev e Hossein Jaberi Ansari, consigliere senior del ministro degli esteri iraniano, hanno avuto colloqui a Teheran. I funzionari hanno discusso i recenti sviluppi politici in Siria, ha riferito la Fars News Agency, citando l'ambasciatore russo in Iran Levan Dzhagaryan.

© AP Photo / Sergei Grits A Damasco militari russi distribuiscono aiuti umanitari a disabili

La notizia è arrivata giorni dopo che Lavrentyev, nell'ambito di una delegazione russa, ha tenuto consultazioni sulla formazione del comitato costituzionale siriano con il presidente Bashar Assad a Damasco e i rappresentanti turchi ad Ankara. Russia, Iran e Turchia sono i garanti in Siria del cessate il fuoco e partecipano attivamente al processo di Astana sulla soluzione della crisi.

L'ultimo incontro di Astana si è svolto nella capitale kazaka a fine novembre. A seguito della riunione, Lavrentyev ha dichiarato che i lavori per la costituzione del comitato sono quasi terminati, aggiungendo che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto. La prossima tornata di colloqui ad Astana è prevista per i primi di febbraio.

La creazione del comitato, che dovrebbe redigere la nuova costituzione siriana, è stata concordata durante il Congresso del Dialogo Nazionale Siriano nella città turistica russa di Sochi a fine gennaio.