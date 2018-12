Ministero Difesa tedesco vuole comprare nuovo Airbus dopo rottura dell'aereo della Merkel

Il ministero della Difesa tedesco intende chiedere almeno 200 milioni di euro dal bilancio federale per acquistare un nuovo aeromobile Airbus e aumentare il personale impiegato per eseguire i voli di Stato. Lo ha riferito oggi la Bild. Secondo il giornale, questa decisione è stata presa dopo il guasto dell'aereo di Stato con a bordo Angela Merkel mentre si dirigeva in Argentina per partecipare al vertice del G20.

"E' stato spiacevole che il cancelliere abbia fatto ritardo per il vertice del G20", ha detto il ministro della Difesa Ursula von der Leyen. "Affinchè non si ripeta di nuovo, aumenteremo il personale e valutiamo l'acquisto di uno o due nuovi aerei a lungo raggio", ha detto la ministra.

Secondo la Bild, Ursula von der Leyen ha presentato il suo piano durante la riunione di governo di mercoledì scorso.

Si valuta l'acquisto dell'aeromobile A330 o A350. Il costo di uno di questi aerei, a seconda delle attrezzature, varia dai 200 ai 300 milioni di euro.

Il 29 novembre scorso la Merkel è stata costretta ad interrompere il volo verso l'Argentina per un guasto tecnico a bordo dell'aereo di Stato.