Ministero difesa commenta ambasciatore USA su obsolescenza Tu-160

Il portavoce del ministero della difesa russo, il generale Igor Konashenkov, ha definito “dilettantistica” la dichiarazione dell’ambasciatore USA in Colombia, secondo cui i bombardieri Tu-160 non sono una minaccia perché obsoleti.

"Il ministero della difesa russo non è sorpreso dalle dichiarazioni dilettantesche fatte dai rappresentanti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sui bombardieri strategici Tu-160, sullo sfondo del silenzio degli esperti professionisti del Pentagono", ha affermato Konashenkov.

Egli ha osservato che i bombardieri Tu-160, per le loro caratteristiche, non hanno analoghi negli Stati Uniti e nei paesi della NATO.

"Voglio ricordare ai diplomatici americani che, dalla sua creazione, i bombardieri Tu-160 non hanno analoghi negli Stati Uniti né in qualsiasi altro paese della NATO, per velocità, carico di combattimento e invulnerabilità a qualsiasi sistema di difesa aerea", ha sottolineato.

Il portavoce del ministero della difesa russo ha spiegato che i vantaggi dei bombardieri russi sono aumentati dopo il loro ammodernamento.

"Il bombardiere strategico Tu-160 è un pezzo da museo nel senso che è un capolavoro dell'ingegneria aeronautica russa da ammirare", ha concluso Konashenkov.

In precedenza, l'ambasciatore statunitense in Colombia, Kevin Whitaker, ha definito "pezzi da museo" i bombardieri russi Tu-160, arrivati in Venezuela, tanto sono obsoleti.