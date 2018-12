La Russia parteciperà al prossimo Forum economico di Davos

La delegazione russa parteciperà al World Economic Forum (WEF), che si terrà a Davos, in Svizzera, dal 22 al 25 gennaio.

"Dato che gli organizzatori del forum di Davos hanno cambiato idea e annullato le restrizioni imposte precedentemente agli uomini d'affari russi, la delegazione ufficiale del governo si recherà a Davos per partecipare al forum", ha detto una fonte del governo.

La composizione della delegazione sarà determinata prossimamente. Il World Economic Forum si terrà a Davos Tra le personalità colpite dalle restrizioni ci sono gli imprenditori Oleg Deripaska, Viktor Vekselberg e il direttore di VTB Andrei Kostin.

A metà novembre il primo ministro russo, Dmitry Medvedev, aveva annunciato che la Russia non avrebbe partecipato al WEF 2019, se le restrizioni per gli uomini d'affari russi non sarebbero state cancellate.