Ecco il cibo più costoso al mondo (VIDEO)

Se siete appassionati di pesce e di lusso, probabilmente vi interesserà sapere che un tipo di caviale molto raro, chiamato Strottaga Bianco, è stato riconosciuto il piatto più costoso del mondo. In altre parole si tratta di caviale “oro bianco”.

È prodotto da storioni beluga albini siberiani allevati in un piccola fattoria dell'itticoltore Walter Gruel e suo figlio Patrick a Salisburgo.

Dopo la raccolta, viene disidratato e cosparso di oro da 22 carati, in modo che il suo costo elevato e l'unicità siano completamente fuori scala. Quindi, un chilogrammo di questo prodotto costa $113.000.

Inoltre, per ottenere un chilogrammo di caviale lavorato servono cinque kg di caviale crudo, perché l'80% percento del suo peso è perso durante la disidratazione. Inoltre, lo storione beluga albino inizia a produrre caviale solo dopo 8-10 anni, il che complica enormemente il processo di produzione.

"Naturalmente, questo non è un prodotto per tutti, ma sul mercato с'è richiesta per prodotti nuovi e assolutamente squisiti che gli chef di tutto il mondo possono offrire ai loro ospiti", ha detto Gruel ad una testata locale austriaca.

Vale la pena notare che prima gli storioni beluga albini vivevano nel Mar Caspio, ma che nel tempo sono quasi spariti. Pertanto, il caviale bianco è diventato una rara prelibatezza.