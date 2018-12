Trovata antica nave americana vicino coste Gran Bretagna

© Foto : fornita da Viktor Lebedinsky Crimea, trovato lo scafo di un’antica nave romana al largo di Sebastopoli (FOTO)

La nave Bonhomme Richard è stata trovata da alcuni ricercatori di Merlin Burrows al largo della città di Sirloin, nello Yorkshire, secondo Fox News

La fregata fu costruita dalla Compagnia delle Indie Orientali e varata nel 1765. Inizialmente, la nave fu chiamata Duc de Duras e passò dalla Francia all'Estremo Oriente. Nel 1779, la nave fu posta sotto il comando dell'ufficiale navale americano John Paul Jones e ribattezzata Bonhomme Richard. La nave fu impegnata in operazioni contro le navi mercantili britanniche nel Golfo di Biscaglia. Nel settembre 1779 si scontrò in battaglia con la nave Serapis, che apparteneva alla marina mercantile reale britannica. Ne seguì una battaglia, durante la quale la fregata fu affondata. La posizione esatta della nave per lungo tempo è rimasta sconosciuta. Ora gli archeologi saranno in grado di studiare la nave e il suo contenuto.