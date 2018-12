Principale sindacato francese chiede impulso al conflitto sociale

La Confédération générale du travail (Confederazione Generale del Lavoro — CGT), uno dei principali sindacati francesi, ritiene necessario aumentare il numero delle azioni di protesta nel Paese. Lo ha dichiarato oggi il segretario generale del sindacato Philippe Martinez in un'intervista al canale BFM.

"Occorre aumentare il numero di scioperi", ha detto Martinez, riaffermando il precedente appello per organizzare una manifestazione insieme ai gilet gialli.

"Nelle imprese serve scioperare durante la settimana", ha affermato.

"So che è difficile, visto che si parla di soldi, ma questo è il modo migliore per fare pressione sul governo", ha osservato il leader della CGT.

In Francia dal 17 novembre si svolgono manifestazioni di protesta del movimento dei gilet gialli, all'inizio nato per protestare contro l'aumento delle accise sul carburante, ma successivamente la protesta contro le autorità si è estesa per il carovita, le tasse e problematiche sociali.

All'inizio di questa settimana il presidente francese Emmanuel Macron si è rivolto con un messaggio alla nazione, annunciando le decisioni prese sullo sfondo dell'attuale crisi sociale, politica ed economica nel Paese. In particolare, ha promesso di aumentare il salario minimo mensile di 100 € dal 2019 e tredicesime detassate per i lavoratori dipendenti, l'abolizione delle tasse per i pensionati che percepiscono un assegno inferiore ai 2mila euro.Queste misure sono insufficienti per i gilet gialli, che hanno promesso di continuare ad organizzare le proteste.