Chimici russi trasformano puntatore laser in una "spada Jedi"

"Il nostro analizzatore molecolare ottico può stare in una mano, ed è molto semplice da usare ed economico: può essere usato non solo in laboratorio, ma anche sul campo o persino a casa", scrivono gli scienziati.

Tutte le sostanze e le molecole, come i fisici e gli astronomi hanno scoperto alla fine del 19° secolo osservando il sole, interagiscono in modo con i fotoni di luce, assorbenti o emettitori con lunghezze d'onda strettamente definite.

Oggi, questo ci permette di valutare e studiare in modo molto accurato la composizione chimica di vari oggetti e persino di scoprire in quale direzione questa o quella molecola viene "ruotata" puntandoci sopra un laser. Tali strumenti, spettrometri, non sono si trovano praticamente in ogni laboratorio chimico, ma anche sul Pianeta Rosso, a bordo del rover Curiosity.

Kirill Oskolok, professore associato presso la Facoltà di Chimica dell'Università Statale di Mosca, e i suoi colleghi hanno capito come rendere un dispositivo di questo tipo mille volte più economico, senza perdere molta sensibilità e precisione, e allo stesso tempo renderlo compatto.

L'idea del loro lavoro è molto semplice: più una molecola interagisce attivamente con i fotoni della radiazione laser, più velocemente si attenuerà. Ciò consente di determinare la presenza e misurare la concentrazione di alcune sostanze, osservando quanto rapidamente il raggio laser scompare attraverso la soluzione.

Per implementare questa idea, gli scienziati hanno preso diversi puntatori laser convenzionali, emettendo luce a diverse lunghezze d'onda e hanno attaccato a loro una serie speciale di anelli e lenti di messa a fuoco, che trasformavano il raggio laser diretto in una sorta di "spada Jedi".

I chimici hanno testato il dispositivo cercando di trovare tracce di vitamina B2, aspirina e idrossido di magnesio in un medicinale usato per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Come si è scoperto, una sistema così semplice è in grado di trovare anche tracce relativamente piccole di queste sostanze in soluzione, anche se lo ha fatto un maniera più imprecisa rispetto agli spettrometri "grandi" dei laboratori.

D'altra parte, è molto più sensibile ai reagenti utilizzati per cercare tracce di questi farmaci nell'acqua. Ciò rende tali "spade Jedi" un dispositivo estremamente interessante per gli amanti della chimica e piccoli laboratori, così come per gli scienziati che conducono scavi geologici o archeologici sul campo.