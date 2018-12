Londra: manifestanti in gilet gialli bloccano il ponte di Westminster. FOTO, VIDEO

Manifestanti pro-Brexit in gilet gialli, simili a quelli usati dai dimostranti in Francia, hanno bloccato il ponte di Westminster paralizzando il traffico in pieno centro della capitale britannica.

Una protesta in gilet gialli si sta svolgendo in centro a Londra simultaneamente alle trattative di Theresa May con i leader dell'Ue. Il premier britannico sta cercando in questi giorni di migliorare le condizioni per l'uscita del suo Paese dall'Unione.

Pro-brexit protest at Westminster Bridge brings traffic to a standstill. pic.twitter.com/YfJ0YSz1JK — Mike Sutherland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@vern_cotter) 14 декабря 2018 г.

​Secondo quanto riportano i media locali alla manifestazione stanno partecipando da 30 a 60 sostenitori della Brexit che gridano "Brexit now!"

​Secondo la polizia londinese, nessun arresto non è stato ancora effettuato.