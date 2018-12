Russia-Turchia, Cavusoglu: nessun bisogno di un vertice straordinario su Idlib

Attualmente non c'è bisogno di convocare un nuovo vertice russo-turco sulla situazione nella provincia siriana di Idlib. Lo ha detto il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ai giornalisti.

"Non abbiamo bisogno di un vertice. Stiamo infatti continuando il nostro lavoro a diversi livelli. Il lavoro continua. Non abbiamo bisogno di un nuovo vertice perché non c'è una situazione straordinaria", ha detto Cavusoglu rispondendo alla domanda di quando si sarebbe potuto tenere un nuovo vertice russo-turco su Idlib.

"I nostri ministri militari, dell'intelligence e degli esteri stanno collaborando strettamente", ha sottolineato Cavusoglu.