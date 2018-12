Consegnati dalla Russia 3 propulsori missilistici RD-181 negli USA

"Il 12 dicembre tre propulsori RD-181 sono stati consegnati al cliente americano Orbital Sciences Corporation. In precedenza, il 5 dicembre, i rappresentanti della società americana avevano firmato i moduli per i motori", si afferma nel comunicato della compagnia russa.

La parte americana aveva ricevuto 2 propulsori in precedenza lo scorso giugno.

Gli Stati Uniti acquistano due tipi di motori missilistici in Russia: l'RD-180 per il razzo vettore Atlas V e l'RD-181 per il razzo vettore Antares.

In precedenza il direttore dell'agenzia spaziale russa Roscosmos Dmitry Rogozin aveva riferito che gli Stati Uniti continueranno a comprare queste componenti per oltre tre anni.

I primi RD-181 sono stati consegnati negli Stati Uniti nell'estate 2015 e successivamente il 18 ottobre 2016 il razzo vettore Antares-230 con i propulsori russi è stato lanciato con successo dal cosmodromo di Wallops Island.

Oltre agli RD-181, Mosca consegna a Washington gli RD-180, adatti al primo stadio del razzo Atlas 5.