Difesa: Egitto ospita esercitazione congiunta dei paesi del Sahel e del Sahara

Lo ha annunciato il portavoce dello Stato maggiore egiziano, Tamer el Rifae.

Alla fase principale delle manovre ha assistito oggi il generale Mohamed Farid, capo di Stato maggiore della Difesa egiziana, insieme a diversi ufficiali dei paesi partecipanti.

Si è trattato, in particolare, della simulazione di un attacco a un nascondiglio di terroristi in un'area residenziale. Farid, si legge nella nota, ha quindi portato ai propri colleghi i saluti del presidente Abdel Fatah al Sisi e del ministro della Difesa del Cairo, Mohamed Zaki.

"L'Egitto guarda con grande attenzione ai paesi del Sahel e del Sahara", ha affermato l'ufficiale, ricordando come nel 2016 Sharm el Sheikh abbia ospitato il quinto incontro dei ministri della difesa della Comunità degli Stati del Sahel e del Sahara e come in Egitto sia stato istituito un centro regionale anti-terrorismo.

Sempre Il Cairo assumerà il prossimo anno la presidenza di turno dell'Unione africana, con un'agenda fortemente incentrata sull'integrazione economica e sull'attivazione dell'Accordo continentale di libero scambio.

