USA costruiscono radar in Alaska per la guerra nucleare

Entro il 2020, Lockheed Martin realizzerà un radar Over the Horizon in Alaska per seguire le traiettorie dei missili balistici. Secondo Defense News, gli analisti dell'Agenzia per la difesa missilistica ritengono che la direzione nord-occidentale sia la più pericolosa dal punto di vista di un probabile attacco nucleare.

Si noti che il radar sarà una copia più piccola del complesso AEGIS Ashore, che Lockheed Martin sta costruendo in Giappone. Il valore totale del contratto sarà di oltre $4 miliardi. Il nuovo radar farà parte del Missile Attack Warning System, ma l'esercito americano non ha ancora deciso esattamente quante stazioni saranno necessarie per una "difesa totale". Si noti che un secondo complesso simile potrebbe apparire sulle isole hawaiane.