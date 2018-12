Putin svela chi può diventare presidente

Ha aggiunto che il più delle volte, persone con istruzione giuridica o economica diventano capi di stato e di governo, in quanto sono più "inseriti nella società" rispetto ad altri.

"Ma, ripeto, in linea di principio, una persona di qualsiasi professione può diventare il capo di stato o di governo", ha detto Putin in una lezione aperta nell'ambito del forum di orientamento professionale Proyektoriya a Yaroslavl.

Il capo dello stato ha anche osservato che, oltre al desiderio di dedicare la sua vita a governare il paese, è importante essere guidati dal principio medico "Primum non nocere".

"Una persona non empatica non può essere un buon dottore. <…> Deve amare il paziente, deve immergersi nei suoi problemi e cercare di risolvere i suoi problemi tanto quanto i suoi, al massimo delle forze. Questo vale anche per i capi di governo, i leader e i capi di stato, proprio come noi. Questa è la cosa più importante, è la base", ha dichiarato il presidente.

Inoltre bisogna essere semplicemente una persona onesta "in qualsiasi professione, ma particolarmente in questa", ha osservato Putin.

In conclusione, il leader russo ha detto come raggiungere il successo personale. Ha sottolineato che l'ambizione non è sempre sufficiente.

"Einstein non era un presidente, non era un capo dello stato, se oggi si punta il dito su una mappa del mondo, su uno stato, e si chiede chi è il capo del governo o il presidente, è improbabile che se ne é a conoscenza. Einstein invece lo conoscono tutti, tutto il mondo lo conosce. Pertanto, abbiamo bisogno di darci tali obiettivi, il cui raggiungimento è piacevole per se stessi, il cui raggiungimento è rilevante e attraente per se stessi", ha concluso il presidente.