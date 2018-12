Un palestinese ha cercato di investire dei soldati israeliani in Cisgiordania ed è stato neutralizzato dal fuoco di risposta, ha detto il servizio stampa dell'esercito.

L'incidente, in cui un israeliano è rimasto leggermente ferito, si è verificato nella zona della città di Ramallah, dove sono in corso ricerche per i militanti che hanno ucciso due soldati ieri.

"Il terrorista ha cercato d'investire dei soldati dell'Esercito israeliano… Un soldato è rimasto leggermente ferito", si legge nella dichiarazione scritta.

I militari hanno aperto il fuoco contro il palestinese e lo hanno neutralizzato. Il servizio stampa dell'esercito non ha specificato se il palestinese è stato ucciso o ferito.