Definito il vincitore in un duello aereo tra il caccia russo Su-57 e l'americano F-35

L'esperto osserva che il rapporto spinta/peso del propulsore dell'F-35 "è significativamente inferiore" al rapporto spinta/peso del motore del caccia russo Su-57.

"L'Su-57 è un velivolo progettato per avere la superiorità aerea e risolvere compiti specifici utilizzando la tecnologia di bassa visibilità per i radar. Pertanto, se questi due aerei si incroceranno, molto probabilmente l'Su-57 rileverà l'F-35 per primo ed userà le sue armi prima", ha ipotizzato Leonkov.

Ad agosto il presidente della società United Aircraft Corporation Yury Slyusar ha dichiarato che il Su-57 è molto più economico dell'F-35 Lightning II.

Il primo volo dell'Su-57 è avvenuto nel 2010. Il ministero della Difesa russo ha rinunciato all'acquisto in serie di questo tipo di velivoli, limitandosi ad ordinare 12 velivoli che entreranno nella flotta aerea nei prossimi anni.