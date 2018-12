Ministero degli Esteri cinese spiega l'arresto di 2 cittadini canadesi

Gli investigatori cinesi hanno aperto un fascicolo contro i cittadini canadesi Michael Kovrig e Michael Spavor, che sono stati arrestati nel Paese asiatico. Lo ha comunicato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang.

"Secondo le informazioni disponibili, Michael Kovrig e Michael Spavor sono stati arrestati con l'accusa di aver compiuto azioni che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale della Repubblica Popolare Cinese. Conformemente al codice di procedura penale, il dipartimento per la sicurezza dello Stato della città di Pechino e della città di Dandong della provincia di Liaoning hanno intrapreso misure appropriate contro di loro", ha affermato il rappresentante diplomatico cinese. "Per entrambi i casi sono in corso le indagini", ha aggiunto.

I due cittadini canadesi sono stati arrestati poco dopo che le autorità di Ottawa hanno arrestato la direttrice finanziaria della società cinese Huawei Meng Wanzhou il 1° dicembre all'aeroporto di Vancouver su richiesta della giustizia statunitense.

Michael Kovrig è un ex diplomatico. Michael Spavor è il presidente dell'organizzazione internazionale non governativa Paektu Cultural Exchange, che organizza viaggi turistici in Corea del Nord e organizza partite di hockey in questo Paese. Presumibilmente ha contribuito ad organizzare gli incontri tra l'ex stella del basket professionistico americano (Nba) Dennis Rodman ed il leader della Corea del Nord Kim Jong-un.