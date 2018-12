In Francia morto dimostrante dei gilet gialli investito da un camion

Secondo il canale, il giovane 23enne è morto dopo essere stato investito da un camion. L'autista del mezzo pesante è stato arrestato.

Si osserva che con il decesso di oggi il numero delle vittime tra i "gilet gialli" dall'inizio delle proteste è aumentato fino a 6.

Iniziate lo scorso 17 novembre, le manifestazioni di protesta dei "gilet gialli", nate per contestare l'aumento dei prezzi della benzina, hanno poi iniziato ad esprimere il malcontento per la situazione sociale in Francia. Sabato scorso le manifestazioni sono state caratterizzate da scontri con la polizia, atti di vandalismo, incendi dolosi e distruzione di negozi e banche.

Lunedì nel suo discorso alla nazione il presidente francese Emmanuel Macron ha esposto una serie di misure volte a risolvere la crisi sociale ed economica che ha provocato l'ondata di proteste ed ha dichiarato lo stato d'emergenza economico e sociale.