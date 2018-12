Treno deraglia ad Ankara, 7 uccisi, 46 feriti

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazasından ilk görüntüler.

Ulaştırma Bakanlığı ve Ankara Valiliği’nden açıklama,

“Kazaya sebep olan kılavuz tren orada olmamalıydı.”

Gerçekten tatmin edici bir açıklama!? Yoksa çarpışma testi yaptığınızı düşünecek insanlar olacacaktı…#TrenKazası pic.twitter.com/fSvvvAFh7s — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) 13 декабря 2018 г.

​Il rovesciamento di due carrozze di un treno avvenuto stamattina ad Ankara cause 4 morti, riportano i media locali. Altre 43 persone rimangono ferite. L'incidente del treno diretto da Ankara a Konya è dovuto allo scontro con un manovratore che si è trovato per sbaglio sullo stesso binario.

"Il treno si è scontrato contro un locomotore di manovra che non avrebbe dovuto trovarsi su quel binario. In totale 4 persone sono rimaste uccise e 43 sono state ferite. In seguito il bilancio sarà precisato. Tutte le squadre dei soccorritori stanno lavorando sul luogo dell'incidente, è stata aperta l'indagine", ha detto il governatore di Ankara Vasip Sahin.

In seguito il municipio di Ankara ha comunicato che il numero dei morti è cresciuto a 7 e quello dei feriti a 46, di cui tre in condizioni gravi.

