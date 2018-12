Scrivi “idiota” e appare la foto di Trump: numero uno di Google spiega perchè

Secondo The Verge, la deputata democratica Zoe Lofgren ha prestato attenzione ed ha posto la corrispondente domanda a Pichai. L'amministratore delegato ha spiegato che il motore di ricerca produce risultati basati su oltre duecento parametri, tra cui rilevanza, popolarità e freschezza, dopodichè li ordina automaticamente.

Pichai ha inoltre respinto la tesi secondo cui la compagnia nutra pregiudizi nei confronti del presidente e che i suoi dipendenti gestiscano manualmente i risultati della ricerca.

In precedenza il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato che i risultati di "notizie su Trump" mostrano solo recensioni e "notizie di media falsi". Google ha respinto questa accusa, affermando che il motore di ricerca non è utilizzato per formare un'agenda politica.