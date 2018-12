La falconeria in Arabia Saudita

In Arabia Saudita si tiene la prima mostra "Falcons and hunting in the kingdom." Gli appassionati di falconeria arrivano da tutto il mondo, inclusa la Germania e il Regno Unito. Qui sono stati in grado di scambiarsi esperienze e comprare gli uccelli che amavano.

Secondo gli organizzatori, l'obiettivo principale dell'evento è d'instillare nella gioventù di oggi un amore per l'antica tradizione. Per secoli, la falconeria è stata molto popolare in molti paesi del Medio Oriente. I nomadi usavano gli uccelli per nutrirsi nel deserto, ma ora si comprano per intrattenimento.

Il falconiere saudita Fahd al Shamri ha detto a Sputnik: "Ho instillato l'amore per i falchi nella mia famiglia. Fin dall'infanzia, mio ​​padre mi prendeva con sé alle battute di caccia col falco. In precedenza, la caccia era vitale per i nostri compatrioti, ma ora è un hobby molto bello che adorna la vita".

Non tutti i residenti dell'Arabia Saudita hanno mai visto da vicino i falchi. Alla mostra, sono stati in grado di colmare questa lacuna. Il visitatore tredicenne della mostra, Salman al Omri, ha dichiarato a Sputnik: "Mi sono piaciuti molto i falchi. Voglio sapere di più su di loro e passare più tempo con loro".

Il falconiere saudita Munadi al-Subayi ha detto a Sputnik che "tutte le transazioni nelle fiere sono state condotte direttamente senza intermediari, è molto conveniente per tutti. L'accordo in fiera garantisce la piena trasparenza e il rispetto di tutte le procedure necessarie. Ogni falco ha il suo passaporto, che indica la razza, come è stato ottenuto dal venditore, lo stato di salute e i dati di tutti i proprietari. La maggior parte degli uccelli sono stati venduti all'asta ".

Munadi al-Subayi ha detto che "la stagione della falconeria inizia da ottobre e dura fino alla fine di aprile. Solo un adulto è in grado di portare la preda, fino a quel momento gli uccelli vengono portati nei campi di allenamento. I falchi vivono fino a circa 17-18 anni. Raramente questi animali arrivano fino a 25 anni".

Il falconiere tedesco Nicholas ha venduto all'asta il suo falco mediterraneo (Lanner Falcon) per $ 2.000. Il prezzo dipende dal tipo di falco, dalle sue dimensioni, peso ed età. Alcuni uccelli sono stati venduti per 1600 dollari altri per 6000.

In generale, alcuni falchi possono costare diverse migliaia di dollari. La falconeria diventa un hobby sempre più difficile e costoso. Gli appassionati tengono gli uccelli in voliere costose con l'aria condizionata e usano i droni per addestrarli.

"Ho deciso di vendere il mio falco e di dare i soldi in beneficenza. In questa mostra, ho visto come gli abitanti del regno amano la falconeria e gli uccelli stessi. Questo è molto bello", ha detto l'ospite tedesco della fiera per Sputnik.

Il falconiere inglese Toby Mick ha dichiarato a Sputnik: "Sono molto contento di partecipare a questa mostra. Spero di imparare molto e di ascoltare allevatori esperti. Ho portato i miei falchi, che sono pronto a vendere. Ho cacciatori eccellenti, alcuni costano fino a 20.000 dollari). "