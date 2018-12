Una specie in estinzione: maschi bianchi in Europa sono minoranza

Ora, le università britanniche prevedono in particolare di reclutare più uomini bianchi per eliminare lo squilibrio.

Le università di Essex e Aston nel Regno Unito hanno deliberatamente aumentato la quota per l'ammissione di uomini bianchi all'università, dal momento che l'aspetto europeo e la pelle bianca non sono più dominanti in Europa. Secondo il Telegraph, il divario con gli studenti neri sta solo crescendo, anche se i bianchi sono la minoranza solo in 1 su dieci scuole o università, ma tra cinque anni questa cifra potrebbe ridursi a 1 su 5 istituzioni educative.

È stato riferito che gli studenti bianchi costituiscono solo il 26%-27% del numero totale di studenti nel Regno Unito e che, in altri paesi europei, i tassi potrebbero essere significativamente inferiori. Allo stesso tempo, i ricercatori notano che in futuro potrebbe iniziare una vera e propria crisi dell'istruzione tecnica, poiché 23 su 149 istituti superiori hanno più donne che uomini. Secondo i sociologi, le donne sono meno disposte a lavorare su specialità tecniche, mentre gli uomini non hanno paura del lavoro difficile.