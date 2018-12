I finlandesi potranno ricevere quattro nomi dall’anno prossimo

"La nuova legge sui nomi e cognomi entrerà in vigore il 1 gennaio 2019. Si espanderà la libertà di scelta in materia di nome. La situazione attuale, basata sulla pratica dei nomi finlandesi, cambierà. La nuova legge sui nomi e cognomi tiene conto della internazionalizzazione del finlandese e proteggerà allo stesso tempo la cultura e la tradizione nazionale", ha detto Silvola.

Attualmente i genitori possono dare al proprio figlio tre nomi contemporaneamente. Ad esempio il figlio del presidente finlandese è stato chiamato Aaro Veli Väinämö Niinistö.

Dal 1° gennaio si potranno dare quattro nomi.

"In futuro, il numero massimo di nomi che una persona potrà avere sarà quattro invece dei tre attuali.I nomi non richiederanno più la conformità con la pratica consolidata dei nomi finlandesi, ma verrà valutata l'accettabilità del nuovo nome proposto.La situazione sarà valutata in modo diverso a seconda se il nome viene dato a un bambino o se un adulto vuole cambiare il suo nome", ha detto il rappresentante del Ministero della Giustizia.

E' stato anche ridotto il tempo per l'esame delle domande per la modifica del nome.

"La riforma è stata causata da cambiamenti nelle istituzioni familiari, come l'aumento del numero di famiglie non sposate e internazionali, così come una maggiore disposizione delle persone a dare nomi più individuali", ha sottolineato il Ministero della Giustizia.