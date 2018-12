Ambasciata USA in Armenia esorta cittadini americani in visita ad essere vigili

"All'avvicinarsi delle festività natalizie, l'ambasciata americana a Yerevan ricorda ai cittadini americani la necessità di essere vigili… Durante questo periodo, il numero di rapine, borseggi e scassinamenti potrebbe aumentare", ha detto una dichiarazione pubblicata sul sito web.

La missione diplomatica ha affermato che vi sono continue minacce da organizzazioni terroristiche transnazionali e individui ispirati all'ideologia estremista.

"Gli estremisti continuano a concentrarsi su luoghi turistici, come centri commerciali, aeroporti, club, ristoranti, luoghi di culto, hub di trasporto", afferma la dichiarazione.

A sua volta, il capo del dipartimento per le relazioni pubbliche e l'informazione della polizia, Ashot Aharonyan, ha assicurato che la situazione criminale in Armenia è sotto controllo e che il paese è sicuro per i turisti.

"La situazione criminale in Armenia è completamente sotto controllo: numerose organizzazioni internazionali hanno riconosciuto l'Armenia e la sua capitale come assolutamente sicure: la polizia e le altre forze dell'ordine del paese hanno tutte le capacità e i mezzi per garantire la sicurezza dei nostri concittadini e ospiti", ha detto a Sputnik.