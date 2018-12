Germania sostiene proroga sanzioni antirusse

Ha espresso preoccupazione per le azioni della Russia e ha aggiunto che la Germania "accetterà le effettive rivendicazioni sul Mar d'Azov".

In precedenza, il rappresentante speciale del Dipartimento di Stato USA per l'Ucraina, Kurt Volker, ha dichiarato che i paesi europei e Washington dovrebbero prendere in considerazione l'ipotesi di ulteriori sanzioni contro la Russia dopo l'incidente con le navi ucraine nel Mar Nero.

A sua volta, il rappresentante permanente russo sotto l'Unione europea, Vladimir Chizhov, ha osservato che gli Stati Uniti hanno usato questo incidente per aumentare la pressione delle sanzioni su Mosca dall'Unione europea, ma non ci sono riusciti.