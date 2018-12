In Germania annunciato prossimo incontro del Quartetto Normandia

I consulenti di politica estera del Quartetto Normanno (Russia, Francia, Germania, Ucraina) hanno tenuto una conversazione molto dettagliata a Berlino sulla situazione nel Mar d'Azov, che proseguirà a gennaio nello stesso formato, ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert in un briefing.

"Posso dirvi che i consulenti hanno avuto una conversazione molto approfondita, che proseguirà a gennaio", ha detto Seibert, aggiungendo che, secondo le sue informazioni, "l'incontro di gennaio si terrà nello stesso formato".

In precedenza, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato di accogliere con favore l'organizzazione di un incontro "formato Normandia" a Berlino a livello di consiglieri di politica estera sull'insediamento nel Mar d'Azov. Il consigliere per la politica estera Merkel Jan Hecker prende parte all'incontro dell'11 dicembre dalla parte tedesca, ha dichiarato il vice ministro della Repubblica federale di Germania, Ulrike Demmer, in una riunione informativa.