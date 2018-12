La Fifa riconosce lo stadio Luzhniki di Mosca come migliore del mondo per vista sul campo

La Fifa ha riconosciuto lo stadio Luzhniki di Mosca come il migliore al mondo per la vista del campo di gioco dagli spalti.

Lo stadio è stato ristrutturato in occasione dei Mondiali di calcio che si sono disputati questa estate in Russia. Lo stadio ha ospitato sette partite dei Mondiali, comprese la partita inaugurale e la finale.

"Gli esperti della FIFA hanno affermato che lo stadio Luzhniki è il migliore del mondo in particolare per la visuale del terreno di gioco dagli spalti. Durante la ristrutturazione è stato supervisionato da 50 delegazioni della Fifa. Ognuna di loro era responsabile per la propria parte: chi per i posti della tribuna, chi per l'illuminazione. Le osservazioni degli esperti sono state corrette il più presto possibile", ha detto Andrey Bochkarev, capo del dipartimento delle costruzioni di Mosca.

Durante la Coppa del Mondo lo stadio Luzhniki ha accolto complessivamente 546.077 spettatori.