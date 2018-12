Polizia tedesca: il sospetto della sparatoria di Strasburgo è il 29enne Cherif Chekatt

In precedenza, l'uomo era stato condannato nel 2011 a due anni di carcere per un attacco armato con il collo di una bottiglia rotta.

La portavoce della polizia tedesca BKA ha dichiarato che la recente sparatoria a Strasburgo è stata compiuta dal 29enne Cherif Chekatt.

Era stato segnalato come elemento 'radicalizzato' e come minaccia per la sicurezza nazionale.

© AFP 2018 / SEBASTIEN BOZON Attacco di Strasburgo: un italiano ferito in gravi condizioni

L'aggressore di Strasburgo potrebbe aver lasciato la Francia. Al ministero dell'Interno francese hanno inoltre riferito che l'uomo non era mai stato in Siria né aveva mai tentato di andarci.

La polizia federale tedesca ha rafforzato i controlli al confine con la Francia dopo gli spari presso il mercatino di Natale di Strasburgo.

Martedì sera Cherif Chekatt di Strasburgo ha aperto il fuoco nel mercatino di Natale nel centro della città. Tre persone sono morte, mentre altre 13 sono rimaste ferite. Si sono messi alla caccia dell'aggressore centinaia di agenti di polizia. A seguito della sparatoria il trasporto pubblico della città è stato sospeso.