Aggressore di Strasburgo potrebbe aver lasciato la Francia

Al ministero dell'Interno francese hanno inoltre riferito che l'uomo non era mai stato in Siria né aveva mai tentato di andarci.

L'autore della sparatoria al mercatino di Natale di Strasburgo potrebbe aver lasciato la Francia. Lo ha riferito in onda sulla radio France Inter ha riferito il segretario di Stato presso il ministero degli Interni Laurent Núñez.

"Non posso escluderlo", ha detto, rispondendo alla corrispondente domanda del giornalista. "Non posso dire di più, le ricerche continuano", ha dichiarato il segretario di Stato.

Núñez ha aggiunto che non è stato ancora stabilito il motivo che ha spinto l'uomo a sparare.

Secondo il funzionario, l'aggressore non è mai stato in Siria e non ha mai cercato di raggiungere il Paese mediorientale.

Martedì sera un cittadino di Strasburgo 29enne ha sparato nel mercatino di Natale nel centro della città. L'uomo doveva essere arrestato dalla polizia lo stesso giorno con l'accusa di coinvolgimento nel tentativo di omicidio e rapina. L'uomo era schedato dal dipartimento generale di sicurezza interna.

Nella sparatoria due persone sono state uccise, altre 14 sono rimaste ferite. Alla ricerca del criminale datosi alla fuga sono coinvolti centinaia di agenti di polizia. A Strasburgo per ragioni di sicurezza è stato sospeso il servizio di trasporto pubblico.