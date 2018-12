Pentagono segnala apertura dei punti d'osservazione in Siria settentrionale

Gli Stati Uniti hanno creato punti di osservazione sul confine turco-siriano, nonostante le richieste di Ankara per rinunciarvi. Lo ha segnalato oggi Associated Press con riferimento al portavoce del Pentagono, il colonnello Rob Manning.

"Per ordine del segretario Mattis, gli Stati Uniti hanno creato punti di osservazione nella regione del confine nord-orientale della Siria con lo scopo di garantire gli interessi di sicurezza della Turchia, nostro alleato della NATO", riporta l'agenzia.

Il numero uno del Pentagono James Mattis aveva annunciato il 21 novembre i piani di Washington per istituire diversi postazioni di osservazione sul confine turco-siriano. Secondo il Daily Sabah, l'amministrazione americana ha optato per questa soluzione a seguito dei timori di Ankara per la presenza delle "forze di autodifesa" curde in questa regione, che la Turchia considera il ramo siriano del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, considerato clandestino.

Alla fine di novembre il ministro della Difesa turco Hulusi Akar aveva affermato che la decisione degli Stati Uniti di istituire punti di osservazione nel nord della Siria "complicherà la situazione in una regione già difficile".

La settimana scorsa il ministro turco in una riunione con l'inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria James Jeffrey aveva invitato Washington a rinunciare alla costruzione dei punti di osservazione.