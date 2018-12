Ricercatori di Harvard “filtreranno” il Sole

I ricercatori di Harvard si apprestano a contrastare il riscaldamento globale bloccando la radiazione ultravioletta, riferisce Forbes.

Il progetto SCoPEx (esperimento sulla perturbazione stratosferica controllata) spenderà 3 milioni $ per cercare di raffreddare la temperatura della Terra: il patron di Microsoft Bill Gates ha investito parte dei fondi. Per i ricercatori sono stati fonte di ispirazione i vulcani, che abbassano la temperatura della regione di eruzione per diversi anni a seguito dell'emissione di ceneri e anidride solforosa nell'atmosfera. Gli scienziati si apprestano a lanciare un pallone aerostatico di 20 chilometri nella stratosfera e spruzzare da esso particelle di carbonato di calcio (gesso).

Si presume che la sospensione spruzzata nella stratosfera possa bloccare la luce solare e abbassare la temperatura della Terra.

Secondo le previsioni dei modelli, questo tipo di polverizzazione può arginare il riscaldamento globale di 1,5 ° C all'anno a fronte di un costo stimato tra 1 e 10 miliardi di dollari, che rispetto al costo della riduzione dei combustibili fossili sembra conveniente.