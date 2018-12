Capitano russo: la Russia non ha i mezzi per rilevare i sottomarini silenziosi USA

La marina militare russa non ha mezzi moderni per individuare i sottomarini americani a propulsione silenziosa. Lo ha scritto il capitano Maxim Klimov in un articolo sulla Nezavisimaya Gazeta.

L'esperto osserva che non si parla nemmeno della possibilità di bersagliare con missili guidati marittimi gli obiettivi a bassa quota, anche perché l'elicottero antisommergibile Ka-27M non perderebbe nel confronto con tutti gli elicotteri moderni occidentali.

Il principale svantaggio della marina militare russa, secondo Klimov, risiede nell'obsolescenza del sistema di ricerca e puntamento (PPS) e la conservazione della vecchia antenna ad alta frequenza di una stazione idroacustica discendente (OGAS).

"Di conseguenza, è impossibile segnalare il campo delle boe per rilevare i moderni sottomarini a bassa rumorosità e lavorare insieme come un unico sistema multiposizione con le stazioni idroacustiche (GUS) delle navi, che è stata una classica campagna bellica anti-sottomarina in Occidente per un paio di decenni", scrive l'autore.

Il capitano ha spiegato che adesso il campo boe russo è rappresentato da un'insieme di ricevitori singoli, mentre in Occidente si adopera l'elaborazione integrata congiunta di segnali dal campo RGAB, che aumenta notevolmente le prestazioni di ricerca degli aerei antisommergibile.

"La flotta odierna è rimasta praticamente senza velivoli da ricognizione, nella maggior parte dei casi le sue funzioni sono eseguite dai pochi velivoli antisommergibile estremamente. E il problema non è solo il costo di tale ricognizione, ma anche la sua periodicità: rare voli degli aerei da ricognizione, di cui i partner verranno a conoscenza in anticipo, difficilmente saranno un mezzo efficace di ricognizione", conclude Klimov.