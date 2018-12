Cina, vietata la vendita di alcuni modelli di iPhone

"Oggi Qualcomm Incorporated annuncia che il tribunale di Fuzhou, in Cina, ha accolto la richiesta della società di due ingiunzioni preliminari contro quattro controllate cinesi di Apple Inc., ordinando loro di smettere immediatamente di violare i due brevetti di Qualcomm, importando e producendo iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X", afferma la nota.

La società ha spiegato che i brevetti, violati da Apple, consentono, il primo, di modificare le foto, e l'altro di controllare il dispositivo attraverso il touch screen.

Qualcomm, inoltre, spera che azioni simili vengano intraprese in altre nazioni, al fine di proteggere i propri brevetti.Dopo la notizia del blocco delle vendite in Cina di alcuni modelli di iPhone, le azioni Apple sono calate dell'1,6%.