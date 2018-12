Svezia, consegnati i premi Nobel 2018

Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a James Allison (USA) e Tasuku Honjo (Giappone); quello per la fisica a Arthur Eshkin (USA), Gerard Moore (USA/Francia) e Donna Strickland (Canada). Il professore Michael Eshkin ha ritirato il premio del padre, che ha potuto partecipare alla cerimonia per questioni di salute.

Il premio Nobel per la chimica è stato assegnato a Francis Arnold (USA), George Smith (USA) e Gregory Winteru (Gran Bretagna); il premio per l'economia agli statunitensi William Nordhaus e Paul Romer.

L'ammontare dei premi Nobel in ciascuna delle nomination quest'anno ammonta a 9 milioni di corone svedesi, pari a un milione di dollari.